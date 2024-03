6 Grad kalt: Stand-up-Paddler stürzte in den Faaker See

Aus bisher unbekannter Ursache ist am Samstagnachmittag ein Stand-up-Paddler in das 6 Grad kalte Wasser des Faaker Sees gefallen. Sofort rückten die Hauptfeuerwache Villach und die Mitglieder der Wasserrettungs-Einsatzstelle Faaker See zum Einsatz aus. „Die Person konnte von uns geborgen werden“, erklärt Wasserrettungs-Einsatzstellenleiter Daniel Fleischhacker im Gespräch mit 5 Minuten. Sie wurde stark unterkühlt an den Notarzt übergeben und wird in der Folge ins Krankenhaus eingeliefert.