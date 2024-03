Konditorei Hutter: Nach über einem Jahrzehnt droht die Schließung

Veröffentlicht am 24. März 2024, 09:27 / ©Google Street View

„Einmalige Gelegenheit für Gastronomen: Zentral gelegenes Gastronomieobjekt, voll ausgestattet zur baldigen Übernahme“, mit diesen Worten wird auf der Verkaufsplattform „Willhaben“ eine „Cafe Konditorei im Zentrum von Klagenfurt“ beworben. Hierbei handelt es sich um das Traditionskaffeehaus „Konditorei Hutter“ am Alten Platz in Klagenfurt.

Nachfolger gesucht

Seit 2008 gibt es die „Konditorei Hutter“ bereits. Nun wird nach einem Nachfolger gesucht. „Es besteht die Möglichkeit, das Lokal sofort zu übernehmen und den geschäftlichen Erfolg weiterzuführen“, heißt es in dem Inserat. Was passiert aber, wenn kein Nachfolger gefunden werden kann? Ist es dann vorbei mit Kaffee und Kuchen in dem traditionsreichen Kaffeehaus?

Schließung mit Ende April droht

Die traurige Antwort ist Ja. Wie die „Kleine Zeitung“ berichtet, wollen die derzeitigen Betreiber Markus Pichler und seine Ehefrau Kim-Jana einen neuen Lebensabschnitt beginnen, daher fassten sie den Entschluss nach einem Nachfolger zu suchen. Wird aber keiner gefunden, dann wird mit Ende April die „Konditorei Hutter“ für immer ihre Pforten schließen. Die Ära eines wahren Traditionsbetriebs in der Innenstadt würde zu Ende gehen. Einige Interessenten gäbe es bereits. Hier geht es zum Inserat.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.03.2024 um 09:28 Uhr aktualisiert