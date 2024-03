Am Montag: Linie 64 wird in beiden Fahrtrichtungen umgeleitet

Am 25. März

„Wegen Reparaturarbeiten an den Pollern und der damit verbundenen Sperre der Marburger Straße müssen wir die Linie 64 in beiden Fahrtrichtungen am Montag, 25. März 2024, von 9 bis 12 Uhr umleiten“, heißt es seitens der Holding Graz.

Richtung Puntigam Ab der Haltestelle Morrehof fahren die Busse über die St. Peter Hauptstraße – Petrifelderstraße zur Haltestelle Paul-Keller-Gasse und weiter nach Puntigam.

Richtung St. Leonhard/Klinikum Mitte Ab der Haltestelle Paul-Keller-Gasse fahren die Busse über Petrifelderstraße – St.-Peter-Hauptstraße zur Haltestelle Morrehof und weiter wie bisher nach St. Leonhard.

Aufgelassene und verlegte Haltestellen in beiden Richtungen:

Die Haltestelle Marburger Straße wird ersatzweise zur Haltestelle Morrehof verlegt.

wird ersatzweise zur Haltestelle verlegt. Die Haltestelle ORF-Zentrum wird ersatzweise zur Haltestelle Petersbergenstraße verlegt.

wird ersatzweise zur Haltestelle verlegt. Die Haltestelle Hertzgasse wird ersatzweise zur Haltestelle Paul-Keller-Gasse verlegt.

