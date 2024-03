Eberndorfer Sportverein erhält neue, nachhaltige Sportanlage

Veröffentlicht am 24. März 2024, 12:38 / ©Canva

Sportreferent Landeshauptmann Peter Kaiser wird dazu einen entsprechenden Regierungssitzungsakt zur Sanierung der Vereinssportanlage einbringen. Auf seine Initiative hin soll der EAC für die notwendige Sanierung 250.000 Euro aus der Sportförderung des Landes und weitere 340.000 Euro aus dem EU-Resilienzfonds als Beitrag zum 750.000 Eure schweren Gesamtprojekt erhalten. Sportverein und Gemeinde bringen rund 167.000 Euro auf.

Bereits aus 1960er Jahren

„Die Anlage in Eberndorf stammt aus den 1960er Jahren, die Nasszonen sind veraltet und desolat, es fehlt an zusätzlichen Räumen für die Sportlerinnen und Sportler, für die Trainerinnen und Trainer“, weist Kaiser hin. Das Einzugsgebiet und die Nutzung der Sportanlage rechtfertigen den Mitteleinsatz des Landes, zumal die Sportanlage auch für Turniere und Fußballcamps genutzt wird. Auch die Kinder der Kindergärten im Ort können ihre Bewegungseinheiten in der Sportanlage absolvieren.

750.000 Euro-Investition

Rund 750.000 Euro werden in Gebäude und Sportanlage investiert, per Beschluss in der Regierung nun auch mit Unterstützung des Landes. Konkret geht es um die Erneuerung von sanitären Anlagen, Installationen, um neue Elektrik, thermische Maßnahmen, wie neue Fenster, neue Dämmung, die Errichtung einer PV-Anlage, die Sanierung der Flutlichtanlage, eine neue Terrasse, barrierefreie Zugänge für Zuschauer und die komplette Innensanierung der Gebäude. Die solide Grundsubstanz des Gebäudes macht die Generalsanierung möglich.