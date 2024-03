Spaß für Groß und Klein: Veldener Ostermarkt findet wieder statt

Veröffentlicht am 24. März 2024, 13:43 / ©5 Minuten

Zwischen dem 23. März und 1. April hat der Veldener Ostermarkt täglich von 13 bis 18 Uhr geöffnet. „Vom Kurpark bis zum Strandpark warten viele Überraschungen auf euch“, verspricht man seitens der Marktgemeinde. Ein Highlight wird die „Live-Show“ sein. Der talentierte kroatische Künstler Ante Bakter wird live vor Ort zwei Riesen-Ostereier bemalen.

Auch Mama Osterhase schaut vorbei

Im Strandpark geht es dann in der Osterhasen-Villa heiß her und in der Osterhasen-Werkstatt können sich die Kids beim Malen und Basteln austoben. Bei den täglichen Osterschifffahrten mit der Santa Lucia gibt es außerdem versteckte Osterhasen zu finden. Damit die Osterferien voller Spaß und Unterhaltung sind, gibt es heuer außerdem einen Ostersammelpass.