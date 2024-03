Drogen an Minderjährige verkauft: Polizei macht Dealer dingfest

Das Landeskriminalamt Wien führte weitreichende Ermittlungen gegen zwei Tatverdächtige, die im dringenden Verdacht stehen, diverse Suchtmittel an mehrere minderjährige Mädchen übergeben und verkauft zu haben.

30-Jähriger festgenommen

Am Mittwoch, dem 20. März, konnte im niederösterreichischen Trumau ein 30-jähriger Österreicher aufgrund einer erwirkten Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien festgenommen werden. Er zeigte sich in einer polizeilichen Vernehmung teilgeständig. Bei einer zuvor durchgeführten Hausdurchsuchung versuchte dessen 67-jähriger Vater zwei Beamte zu attackieren. Er wurde wegen des Verdachts des Widerstandes gegen die Staatsgewalt festgenommen.

Ganzes Drogen-Sortiment

Im Zuge einer weiteren damit zusammenhängenden Hausdurchsuchung in Wien-Döbling wurde ein 27-jähriger Syrer am Donnerstag, dem 21. März, wegen des Verdachts des Suchtmittelhandels festgenommen. In dessen Wohnung konnten rund 803 Gramm Cannabiskraut, 187 Stück LSD-Trips, rund 14,8 Gramm vermutliche Amphetamine, 19 Stück Ecstasy Tabletten, 6 Gramm vermutliches Kokain sowie 24.400 Euro Bargeld vorgefunden und sichergestellt werden. Er zeigte sich in einer polizeilichen Vernehmung als geständig. Beide Festgenommenen wurden in eine Justizanstalt gebracht.