Volksschule Ottmanach schloss nach 140 Jahren

Veröffentlicht am 25. März 2024

„Es ist aber nicht nur eine Schließung einer kleinen aber feinen Dorfschule, die über Generationen ihren Zweck bestens erfüllt hat, sondern ein weiter Schritt einer Zentralisierung, die zum Dorfleben nicht positiv beträgt.“ Mitten in einem Semester wird der Wechsel durchgeführt. Auf der Tür prangt ein Schild: „Wir sind umgezogen und ab 2. April 2024 in der VS Magdalensberg.“ Übrigens ist es die Volksschule, die auch von Udo Jürgens besucht wurde. Das Aus der Kleinstschule im ländlichen Ottmanach wurde bereits vor fünf Jahren beschlossen: zu geringe Schülerzahlen – zu hohe Investitionskosten waren die Gründe.