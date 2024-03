Stau am Vormittag: Hier musst du mit längeren Wartezeiten rechnen

Veröffentlicht am 25. März 2024, 09:48 / ©Pexels.com

Auf der B67 Grazer Straße in Fahrtrichtung Graz staut es sich zwischen Kalsdorf und dem McDonalds-Kreisverkehr bei Feldkirchen. Auch in der Triester Straße und in der Bierbaumerstraße sind etwa 15 Minuten mehr einzuplanen.

Aktivisten saßen auf Phyrn Autobahn

Ursache dafür ist eine Überlastung aufgrund der Sperre auf der A9. Dort fand heute Morgen eine Protestaktion der „Letzten Generation“ statt. Klimaaktvisten setzten sich auf die Straße und blockierten den Verkehr – wir berichteten. Die Sperre konnte mittlerweile aufgehoben werden, wie der Antenne-Verkehrsservice warnt. Der Stau löst sich jedoch nur langsam, es ist mit einem Zeitverlust von etwa 1,5 Stunden zu rechnen.