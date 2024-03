Workshops liefern Tipps für die kommende Gartensaison

Am Foto: Laura Moser, Leiterin der Abteilung Natur und Umwelt, Stadtrat Sascha Jabali Adeh und Umweltbeirätin Vanessa Rainer (v.l.)

Veröffentlicht am 25. März 2024, 10:29 / ©Stadt Villach/Astrid Kompan

„Gemeinsam mit der Initiative ‚Natur im Garten‘ möchten wir wieder Wissenswertes rund um die ökologische Gestaltung und Pflege von Grünräumen vermitteln“, erklärt Stadtrat Sascha Jabali Adeh (ERDE). Zwei Vorträge und ein Workshop mit Expertinnen stehen im Frühjahr auf dem Programm, im Herbst folgen drei weitere. Kernkriterien sind der Verzicht auf chemisch-synthetische Dünger, Pestizide und Torf, sowie die Berücksichtigung der biologischen Vielfalt und von heimischen und ökologisch wertvollen Pflanzen bei der Grünraumgestaltung.

Inspirationen und Tipps für die Gartensaison

In den Vorträgen wird es um klimafitte Pflanzpläne für Gärten und Balkonparadiese, sowie um ökologischen Pflanzenschutz und Pflanzenstärkung gehen. Im ersten Workshop dieser Veranstaltungsreihe dreht sich dann alles ums praktische Naturgärtnern – vom Herstellen gesunder Komposterde bis hin zur rückenschonenden Gartenarbeit. „Unser Ziel ist, dass sowohl Neulinge als auch erfahrene Gärtnerinnen und Gärtner Inspirationen und Tipps mitnehmen können, die dazu beitragen, die Biodiversität in unserer Stadt zu erhöhen“, so Jabali-Adeh abschließend.