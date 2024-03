Zwergennest: Oben arbeiten die Eltern, unten spielen die Kinder

Das Zwergennest befindet sich direkt im Bürogebäude und bietet den Mitarbeitern nicht nur eine komfortable, sondern auch eine äußerst praktische Lösung für die Betreuung ihrer Kinder während der Arbeitszeit. Damit setzt der größte gemeinnützige Wohnbauträger in der Steiermark einen weiteren positiven Schritt in Richtung einer kinderfreundlichen Unternehmenskultur.

Großzügige Räumlichkeiten

Die großzügigen Räumlichkeiten des ÖWG Zwergennests wurden mit viel Liebe zum Detail gestaltet und sind speziell darauf ausgerichtet, den Kindern gerecht zu werden. Das ÖWG Zwergennest bietet eine angenehme Atmosphäre sowie ausreichend Platz für vielfältige Aktivitäten. Als besonderes Highlight verfügt die Kinder-Betriebstagesstätte über einen angrenzenden Garten samt Spielplatz, der den kleinen Entdeckern auch ermöglicht, sich im Freien zu bewegen. Durch die Zusammenarbeit mit dem Verein Tagesmütter Steiermark kann eine qualitativ hochwertige Betreuung gewährleistet werden. Betreut werden vorrangig Kinder im Alter von 0 bis 4 Jahren. Aber auch eine Betreuung älterer Kinder, wie auch eine Nachmittagsbetreuung für Schulkinder ist möglich. Die Öffnungszeiten wurden an die Bürozeiten von ÖWG Wohnbau angepasst.

„Kinder sind unsere Zukunft“

„Wir nehmen unsere soziale Verantwortung wahr und sorgen uns sowohl um die Zufriedenheit unserer Kunden als auch unseren Mitarbeitern. Daher haben wir mit unserem ÖWG Zwergennest einen Ort geschaffen, an dem die Kinder unseren Mitarbeitern in einem sicheren und unterstützenden Umfeld betreut werden. Für uns ist das eine wichtige Investition in die Zukunft und eine große Bereicherung“, so Christian Krainer, Vorstandsdirektor von ÖWG Wohnbau. „Damit leisten wir einen Beitrag zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Indem wir Familienfreundlichkeit und Karriere vereinen, schaffen wir nicht nur einen Ort für unsere ÖWG Kinder, sondern auch ein starkes Zeichen für unser Engagement im Employer Branding,“ so Andreas Pötsch, Vorstand von ÖWG Wohnbau. „Kinder sind unsere Zukunft. Das ÖWG Zwergennest ist nicht nur eine Kinder-Betriebstagesstätte, sondern ein liebevoll gestalteter Ort, der die Werte von ÖWG Wohnbau verkörpert. Hier wird nicht nur betreut, sondern auch gefördert, gelacht und gemeinsam eine schöne Zeit verbracht,“ ergänzt Hans Schaffer, Vorstandsdirektor von ÖWG Wohnbau.