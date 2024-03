Tritte und Schläge: Frau ging auf ihren Ehemann los

Zu einer Auseinandersetzung zwischen einer 33-jährigen Frau und ihrem – von ihr getrennt lebenden – 48-jährigen Ehemann kam es am Montagnachmittag in einem Wohnhaus im Bezirk Klagenfurt-Land. „Dabei attackierte die Frau den Mann und verletzte ihn durch Schläge und Tritte am Kopf und am Oberkörper“, heißt es seitens der Polizei. Auch eine anwesende Bekannte – die den Vorfall mit ihrem Handy filmte – wurde von der 33-Jährigen angegriffen und durch einen Tritt und Schläge verletzt.

Polizei rückte aus

Schließlich gelang es dem Mann, die Situation unter Kontrolle zu bringen. Die 33-Jährige verließ das Wohnhaus und konnte wenig später in ihrer Wohnung in Klagenfurt von der Polizei angetroffen werden. Gegen sie wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot, sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. „Ihre Faustfeuerwaffe samt Munition wurde sichergestellt“, teilen die Beamten mit. Ihr Mann musste von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert werden. Das zweite Opfer begab sich selbstständig zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus.