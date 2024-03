Motorradunfall in Krumpendorf forderte Schwerverletzte

Veröffentlicht am 26. März 2024, 07:15 / ©Bettina Nikolic

Eine 25-Jährige kam am frühen Montagabend aus bisher unbekannter Ursache mit ihrem Motorrad von der L75 Halleger Landesstraße in Krumpendorf ab. In der Folge touchierte sie ein Verkehrszeichen und kam zu Sturz. „Dabei erlitt die Frau schwere Verletzungen“, heißt es seitens der Polizei. Sie wurde von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht.