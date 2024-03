Corinna Smrecnik ist neue Patientenanwältin in Kärnten

Veröffentlicht am 26. März 2024, 12:04 / ©Montage: 5 Minuten & Helge Bauer

In der Sitzung der Kärntner Landesregierung am heutigen Dienstag wurde Corinna Smrecnik zur neuen Patientenanwältin des Landes bestellt. Klagenfurts SPÖ-Gemeinderätin folgt auf Angelika Schiwek, die Ende März in den Ruhestand wechselt. Zum neuen Anwalt für Menschen mit Behinderung wurde Martin Kahlig bestellt, der auf Isabella Scheiflinger folgt. Das teilte Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) im Pressefoyer nach der Regierungssitzung mit.