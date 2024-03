Stromschlag! 16-Jähriger kletterte auf Zug

Am Montagnachmittag, dem 25. März, gegen 16.30 Uhr sollen sich fünf Jugendliche Zutritt zu einem ÖBB-Gelände in der Deutschordenstraße in Wien-Penzing verschafft haben. Einer der Jugendlichen, ein 16-Jähriger, soll auf einen abgestellten Zug geklettert und in weiterer Folge in die Hochspannungsleitung geraten sein. Der 16-Jährige wurde bei dem Vorfall schwer verletzt.

Notarzt im Einsatz

Die anderen Jugendlichen setzten sofort die Rettungskette in Gang. Der 16-Jährige wurde durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt und mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Jugendliche befinde sich in Lebensgefahr, erklärte die Landespolizeidirektion der APA. Wie die Gruppe in das ÖBB-Gelände kam, ist noch unklar. (APA, red 26.03.2024)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.03.2024 um 13:15 Uhr aktualisiert