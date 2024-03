Jetzt fix: AUA streicht 400 Flüge während der Osterferien

Veröffentlicht am 26. März 2024, 14:31 / ©Austrian Airlines

Die Gewerkschaft vida kündigte vor Tagen einen möglichen Streik des Flugpersonals der Austrian Airlines (AUA) an – 5 Minuten berichtete. Geplant ist ein Streik in der Zeit vom Donnerstag, 28. März, 0 Uhr, bis zum Freitag, dem 29. März, 12 Uhr, geplant. Unklar war noch, was mit den Flügen während des 36-stündigen Streiks passieren würde.

400 Flüge gestrichen

Jetzt ist es aber fix: Die AUA streicht rund 400 Flüge für diesen Zeitraum. Über 50.000 Passagiere sind von dieser Maßnahme betroffen. Allen Betroffenen bietet die AUA eine kostenlose, einmalige Umbuchung oder Stornierung ihres Fluges an. „Wir bitten Sie, Ihren Flugstatus auf unserer Website austrian.com, unserer Austrian App oder via Travel ID (mit Registrierung) zu überprüfen“, heißt es außerdem.

