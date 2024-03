Chaos auf den Grazer Straßen: Ersatzverkehr deutlich überlastet

Am Jakominiplatz und vor der Remise Alte Poststraße werden aktuell die Gleise der Straßenbahnen saniert. Die Haltestellen von gleich drei Buslinien mussten auf diesem Grund versetzt werden. Nähere Informationen zu den Ersatzhaltestellen in den Osterferien findest du auf der Homepage der Holding Graz. Viele Grazer haben am Schienenersatzverkehr jedoch einiges zu bemängeln.

Wartezeiten, Ausfälle und Co.

Chaos: So lässt sich der öffentliche Verkehr aktuell für viele Grazer zusammenfassen. Von Montag bis Freitag fährt aktuell jede fünfte Minute ein Bus als Linie E. 24 Busse aus Eggenberg/UKH, Wetzelsdorf, Smart City und Reininghaus halten pro Stunde an den Umsteigepunkten, doch nur zwölf Busse fahren weiter in die Innenstadt. Lange Wartezeiten sind besonders am Morgen somit vorprogrammiert. Einige Fahrgäste zeigen sich genervt.

„Viel zu wenig Busse unterwegs“

Am heutigen Dienstag, 26. März 2024, meldet sich die Fahrgast-Vertretung zu Wort. Die Öffi-Nutzer seien zwar überwiegend gut informiert worden, doch der Schienenersatzverkehr sei „stark unterdimensioniert„. Als Beispiel: Zwischen dem Jakominiplatz und dem Hauptbahnhof/Waagner-Biro-Straße fahren an Sonntagen 16 Straßenbahnen pro Stunde. Ersetzt wurden sie bislang durch acht Busse. In einen Bus passen jedoch viel weniger Fahrgäste, als in eine Straßenbahn. Somit stand am vergangenen Wochenende weniger als die Hälfte der eigentlichen Kapazitäten zur Verfügung, kritisiert „Fahrgast Steiermark“. Medienberichten zufolge mussten auch einige Gäste zurückgelassen werden, da in den Bussen kein Platz mehr war. Auch deutliche Verspätungen oder Bus-Ausfälle waren gang und gäbe.

Änderungen gefordert

Von Seiten der „Fahrgast Steiermark“ gibt es nun eine klare Forderung: Ein dichterer Fahrplan für den Ersatzbus E muss her. Betroffen ist davon die Strecke Jakominiplatz – Hauptbahnhof – Alte Poststraße. An der zuletzt genannten Haltestelle müsse auch ein ausreichend großer Wartebereich her. Der aktuelle Stopp sei viel zu klein. Auch eine Durchbindung der Linien 1 und 6 im Ersatzverkehr sei von Seiten der Fahrgast-Vertretung sinnvoll.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.03.2024 um 18:50 Uhr aktualisiert