Schüler aufgepasst: Europapreis für coole Projekte wird wieder vergeben

Das Europaressort des Landes Steiermark lädt in Kooperation mit der Bildungsdirektion für Steiermark die steirischen Schulen zu einem Kreativwettbewerb rund um das Thema Europa ein. Bis 15. April können Schüler der Primar- und Sekundarstufe (inklusive berufsbildender Schulen) ihre Schulprojekte einreichen.

Bis 15. April einreichen

Vergeben werden jeweils drei Geldpreise in den einzelnen Schulstufen: Es gibt 500 Euro für die ersten Plätze, die Zweitplatzierten erhalten 300 Euro und die Drittplatzierten 200 Euro für die Klassenkassa. Alle eingereichten Beiträge werden von einer Fachjury bewertet, die Preisverleihung findet Anfang Juni statt. „Europa betrifft uns alle – vor allem aber unsere Zukunft und damit die Kinder und Jugendlichen. Mit dem Europapreis wollen wir einen Beitrag zur Europabildung leisten und das Europabewusstsein an unseren Schulen und damit in unserer Gesellschaft stärken“, so Landesrat für Europ Werner Amon.

„Schule meets Europa“

Je Klasse oder Gruppe muss eine Einreichung ausgewählt werden. Inhaltlich muss sich das eingereichte Projekt mit den Themen „Europa, Europäische Union und Demokratiebewusstsein“ beschäftigen und dabei einen Bezug zur Lebenswelt der Schüler aufweisen. Alle Informationen zum Wettbewerb findest du hier.