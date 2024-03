Osterferien: Hier urlauben die Österreicher am liebsten

Veröffentlicht am 27. März 2024, 08:56 / ©5 Minuten

Für den ÖHV-Urlaubsradar hat die Österreichische Hoteliervereinigung 1.000 Österreicher nach ihren Osterurlaubsplänen befragt: 28 Prozenst nutzen die warmen Tage zur Entspannung und planen zu vereisen. Hoch im Kurs wie immer: Österreich. „Ein 1a-Qualitätsprodukt, das seinesgleichen sucht! Das wissen und schätzen die Österreicher“, streicht ÖHV-Präsident Walter Veit hervor.

Bundesländer-Ranking Steiermark 28,3 % Wien 13,6 % Niederösterreich 10,9 % Kärnten 10,3 % Oberösterreich 9,8 % Salzburg 9,8 % Tirol 8,7 % Burgenland 4,9 % Vorarlberg 3,8 %

Diese Bundesländer sind am beliebtesten

Für die noch knapp 20 Prozent, die noch nicht wissen, ob sie die Feiertage für einen Urlaub nutzen wollen, hat Veit gute Nachrichten: Es gibt noch freie Zimmer in allen Bundesländern und Destinationen. Mit Abstand am gefragtesten ist wieder die Steiermark, 3 von 10 Österreich-Urlauber verbringen ihre freien Tage im grünen Herzen des Landes zwischen Wein, Wandern und Kulinarik. Auch die Bundeshauptstadt mit ihren Ostermärkten und dem einzigartigen Kulturangebot steht hoch im Kurs. Auf Platz drei im Ranking steht Niederösterreich, das mit seinen zahlreichen Rad- und Kulturangeboten überzeugt. Knapp dahinter: Kärnten. Auch das südlichste Bundesland lockt zahlreiche Urlauber an.