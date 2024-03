Mobilitätsumfrage: 11.000 Haushalte erhalten Fragebögen

Veröffentlicht am 27. März 2024, 11:15 / ©Land Steiermark/Andreas Resch

Um zukünftige Verkehrsplanungen besser gestalten zu können und das Verkehrsverhalten der Steirer besser abschätzen zu können, startet das Land Steiermark eine Mobilitätsumfrage. Bisher wurde diese Aufgabe immer vom Bund übernommen, 2024 ändert sich das jetzt. „Mit dieser Studie durch das Land Steiermark schaffen wir die Datengrundlage für den weiteren Ausbau der ‚Öffis‘, für neue Straßen, Gehwege und Radwege in den Gemeinden und Regionen“, so Landesrätin Simone Schmiedtbauer.

Erste Ergebnisse

„Steiermark unterwegs 2024“ wird keine Umfragen von Graz erhalten, da in der Landeshauptstadt die Erhebungen zirka alle drei Jahre durch die Stadt Graz selbst durchgeführt werden. Noch vor dem Sommer werden 11.000 weiß-grüne Haushalte Fragebögen an die steirischen Haushalte ausgeschickt. Damit lädt man 25.000 Personen ein, an der Erhebung teilzunehmen. Erste Ergebnisse sollten noch im Herbst präsentiert werden können.