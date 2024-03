Wohnhausbrand fordert ein Todesopfer

Veröffentlicht am 27. März 2024, 11:27 / ©Leser

Seit 5 Uhr morgens hält ein Wohnhausbrand in Hittisau im Bregenzerwald die Feuerwehren auf Trab. Als die Florianis eintrafen, stand das Einfamilienhaus bereits in Vollbrand. Tragischerweise kam ein Mann bei dem Flammeninferno ums Leben. Die Feuerwehrleute konnten ihn nur noch tot aus dem ersten Stock bergen, wie der „ORF“ berichtet. Es befand sich noch ein zweiter Bewohner im Erdgeschoss des Hauses, er konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Feuerwehren stark gefordert

Über 200 Feuerwehrleute aus Hittisau und Umgebung kämpfen gegen das Feuer. Auch Stunden später, gegen 9 Uhr, waren sie noch immer mit Löscharbeiten beschäftigt. Das Gebäude brannte bis auf die Grundmauern nieder. Die Brandursache ist noch unbekannt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.03.2024 um 11:40 Uhr aktualisiert