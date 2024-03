„Ungebetene Gäste“ bei Abschiedsfeier von Gaston Glock in Kärnten

5 Minuten schilderten jetzt Festgäste exklusiv, was sie an schönen Erinnerungen mitnehmen konnten. Geladen waren zu den Gedenkstunden nur enge Freunde und Firmenmitarbeiter aus aller Welt, akribisch beobachtet von einem versteckt agierendem Reporterteam einer deutschen Tageszeitung, welches von den Gästen trotz strenger Bewachung sensationell gute Fotos schießen konnte – aber davon später mehr.

Kathrin Glock will Firma „im Sinne ihres geliebten Mannes“ weiterführen

Los ging es für jene die sich glücklich schätzen durften eine der schon vor Wochen versandten Einladungen zu den Feierlichkeiten erhalten zu haben, bereits am frühen Morgen. „Da war in der Privatklinik Maria Hilf in Klagenfurt ein Coronatest angesagt. Ohne Test keine Feier“, so der Insider. Gegen 14 Uhr war das Zelt dann gefüllt, begrüßt wurden die Gäste von ORF Moderator Christian Clerici. Während im Hintergrund bereits die „Empire Glock Band“ Aufstellung nahm, welche den Nachmittag musikalisch umrahmte und die Lieblingslieder des verstorbenen Firmenpatriarchen spielte, hielt Kathrin Glock eine eindrucksvolle von allen Gästen hochgeschätzte Rede, deren Inhalt sie auch Stunden später im Internet auszugsweise veröffentlichte. „Sie versprach im Sinne ihres geliebten Mannes in der Firma mit ganzer Kraft weiterzuarbeiten und hoffte dabei von ihren Mitarbeitern dazu auch in Zukunft tatkräftig unterstützt zu werden“, so ein Gast. „In dieser schweren Zeit gaben ihr auch ihre Eltern, die natürlich ebenfalls an der Feier teilnahmen, viel Kraft, diesen großen Verlust zu verarbeiten und unterstützten wenn seelische Not groß war“, erzählt ein Freund der Familie.

Ungebetene Gäste sorgten für Aufsehen

Ungebetene Gäste machten sich indessen rund um das Festzelt breit und deckten offensichtlich Sicherheitslücken auf: Unbehelligt, weil unbemerkt von den vielen Security, gelang es dem Reporterteam einer deutschen Tageszeitung fotografisch das Eintreffen der Gäste festzuhalten. Sogar von der immer streng bewachten Firmenchefin gelangen scharfe Fotos, die dann in einem für die Veranstalter wenig schmeichelndem Artikel stolz präsentiert wurden. „Zum Glück wurde da nur mit der Kamera scharf geschossen“, wurde kommentiert. Gesichtet wurden unter den zahlreichen Gästen auch einige prominente Kärntner, wie die Hotelierin Inge Unzeitig, die Villacher Anwältin Birgit Lajtai-Nagl, die Glockvertraute Claudia Wolfahrt oder der Ferlacher Bürgermeister Ingo Appe.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.03.2024 um 11:56 Uhr aktualisiert