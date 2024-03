Kleintransporter und Auto kollidierten: Lenker eingeklemmt

Veröffentlicht am 27. März 2024, 12:10 / ©ÖAMTC

Das Auto wurde von einer 30-jährigen Slowakin in Fahrtrichtung Flughafen gelenkt. Mit ihr befand sich auch ein 11-jähriger Bursche aus der Slowakei im Fahrzeug. Der Kleintransporter wurde von einem 26-jährigen Mann aus dem Bezirk Bruck an der Leitha in Fahrtrichtung Fischamend gelenkt.

Kleintransport-Lenker eingeklemmt

Der Lenker des Kleintransporters war im Fahrzeug eingeklemmt und musste von Einsatzkräften der Feuerwehr aus diesem befreit werden. Nach der Erstversorgung wurde der 26-Jährige mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 9 in das Traumazentrum Wien Meidling geflogen. Er erlitt Verletzungen schweren Grades. Die beiden Pkw-Insassen erlitten Verletzungen leichten Grades. Sie wurden vom Rettungsdienst in die Klinik Donaustadt gebracht. Die B9 war bis etwa 23.30 Uhr für beide Richtungen gesperrt.