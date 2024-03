Katzen-Leid ersparen: Tierschützer fordern Chip-Pflicht

Veröffentlicht am 27. März 2024, 12:42 / ©pexels.com

In Österreich leben rund 1,5 Millionen Samtpfoten in Privathaushalten. Was für Hunde längst verpflichtend ist, wurde für Katzen trotz jahrelanger Forderung von Tierschützern noch immer nicht umgesetzt: Das verpflichtende Chippen und Registrieren aller Katzen.

Katzen warten lange auf ihre Besitzer

„Was aktuell nur für Zuchtkatzen gilt, muss für ALLE Katzen gelten! Denn: Über 90 Prozent der Fundkatzen, die zu uns in die Arche Noah gebracht werden, sehen ihr Frauerl oder Herrl aufgrund von fehlender Registrierung NIE wieder“, fasst der Tierschutzverein Arche Noah zusammen.

Leid ersparen

Ein Chip könnte für die Katzen viel Leid ersparen. Auch die Besitzer hätten es einfacher, ihre verlorene Samtpfote wiederzufinden. „Tun Sie Ihrer Katze nicht den Stress an, den ein kurzfristiger oder auch langer ‚Zwangsaufenthalt‘ im Tierheim für entlaufene oder aufgefundene Samtpfoten bedeutet“, wissen die Tierschützer. Aus diesem Grund startete die Arche Noah auch die Petition „Chip Chip Hurra„.