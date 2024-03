Minister Karner: „Wir müssen das Geschäft der Schlepper zerstören“

„Ein entscheidendes und zentrales Thema dieses heutigen Gespräches war der gemeinsame Kampf gegen illegale Migration und der gemeinsame Kampf gegen die Schleppermafia in Europa“, sagte Innenminister Karner nach dem Gespräch. Der beschlossene Asyl- und Migrationspakt, bei dem Österreich mit Italien eng kooperiert hatte, sei ein Schritt in die richtige Richtung. Wichtig sei nun die rasche Umsetzung.

Asylverfahren in Drittstaaten ermöglichen

„Neben einem funktionierenden EU-Außengrenzschutz und schnellen Verfahren an diesen Außengrenzen ist vor allem die Zusammenarbeit mit sicheren Drittstaaten essenziell“, betonte Innenminister Karner. Man wolle sich gemeinsam dafür einsetzen, in Zukunft Asylverfahren in Drittstaaten zu ermöglichen. Italien zeige bei der Zusammenarbeit mit Albanien bereits neue Möglichkeiten im Kampf gegen die illegale Migration vor. Auch bei der polizeilichen Kooperation verbinde Österreich mit Italien eine gute Zusammenarbeit, so hob Karner etwa das trilaterale Polizeikoordinationszentrum in Thörl-Maglern gemeinsam mit Slowenien hervor.

Im Kampf gegen Schlepper

„Wir waren und sind uns einig: Europa muss für Schlepper weniger attraktiv werden, wir müssen das Geschäft der Schlepper zerstören. Und Voraussetzung dafür ist eine Zusammenarbeit mit den sicheren Drittstaaten“, sagte der Innenminister abschließend.