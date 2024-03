Dominic Thiem enthüllt: „Habe Schmerzen im Handgelenk“

Dominic Thiem nahm zuletzt nicht bei dem Challenger in Neapel, Italien, teil. Einen Grund gab es damals nicht an – bis jetzt. Das Tennis-Aushängeschild meldete sich in den Sozialen Netzwerken zu Wort.

Schmerzen im Handgelenk

Seit Kurzem trainiert Thiem wieder intensiv mit seinem Vater Wolfgang. „Leider hat sich mein Handgelenk wieder gemeldet. Es sind wieder vermehrt diese Klicks im Handgelenk aufgetaucht – wie damals direkt nach der Verletzung, als ich wieder angefangen habe zu spielen. Auch dieses komische Gefühl, gepaart mit leichten Schmerzen“, erklärt Thiem.

Auf dem Weg der Besserung

In der Hoffnung, dass alles bald besser werde, habe er gewartet, mit dieser Information an die Öffentlichkeit zu gehen und sagte auch das Spiel in Neapel ab. Laut den Ärzten zog sich der Tennisprofi eine „Entzündung“ im Handgelenk zu. Thiem versichert, aber er sei wieder auf dem „Weg der Besserung“ und trainiere wieder etwas. Der Niederösterreicher plant in Estoril (1. April) wieder auf das Feld zurückzukehren.