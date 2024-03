Nach Tragödie: ÖSV-Cheftrainer Christoph Eugen zieht sich zurück

Für den ÖSV-Cheftrainer Christoph Eugen und seinen Sohn ging an jenem Tag im Herbst 2023 die Welt unter. Was für die Familie eigentlich eine nette Wanderung im Salzburger Gebirge sein sollte, endete in einer großen Tragödie. Der gebürtige Steirer und sein Sohn mussten mitansehen, wie die Ehefrau und Mutter in den Tod stürzte. Für sie kam leider jede Hilfe zu spät – 5 Minuten berichtete damals.

Rückzug nach Tragödie

Nach diesem Schicksalsschlag zieht sich Eugen nun zurück. Schon seit zwölf Jahren ist der Steirer der Coach der Nordischen Kombinierer. Wer dem Cheftrainer nachfolgen soll, steht noch nicht offiziell fest. Naheliegend wäre aber, dass der Coach der Skispringer Christoph Bieler seinen Platz auf der Kommandobrücke übernehmen wird. In der abgelaufenen Saison vertrat Bieler den Steirer interimistisch.