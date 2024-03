Risikowolf im Raum Villach zum Abschuss freigegeben

Der „Risikowolf“ der offensichtlich zum Dobratsch-Rudel gehört und sich in der Nähe jener Stelle aufhielt, an der vor Monaten – wie berichtet – ein Artgenosse von einem Auto überfahren und getötet wurde, darf in den nächsten vier Wochen getötet werden. Der Grund: Er war zu neugierig und hielt sich in der Nähe von Menschen auf.

Wolf tauchte am Waldfriedhof auf

„Es ist immer der gleiche Schmäh, mit dem der Landesrat Gruber (ÖVP) zu seinen Abschüssen kommt. Kaum wird wo ein Wolf gesehen, wird er zum Abschuss freigegeben“, ärgert sich ein Mitarbeiter des Tierschützers Martin Balluch. Jener Wolf, der jetzt am Waldfriedhof auftauchte, soll nach den Erzählungen aus der Jägerschaft auch gar nicht erst ernsthaft vergrämt worden sein. „Jedenfalls nicht durch Schüsse, weil im Stadtgebiet die Jagd ruht, da darf auch nicht geschossen werden. Also hat einer möglicherweise mal in die Hände geklatscht“, so ein Tierschützer.

Wolf hat Überlebenschancen

Und: „Derzeit darf nur Raubzeug erlegt werden. Da gehen wenige auf die Jagd. Ich denke, der Wolf hat gute Chancen, lebend die vier Wochen zu überstehen, denn jetzt sind die Weibchen trächtig und der Abschuss eines weiblichen Tieres würde besonders großen Schaden in der ohnehin nur schwachen Population anrichten.“ Grubers Abschussverordnungen machen keinen Unterschied, ob ein männliches oder weibliches Tier erlegt werden darf und in welcher Zeit. Das, obwohl der Wolf in der EU bekanntlich immer noch streng geschützt ist. Dazu kommt, dass die Wölfe am Dobratsch seit Jahren dort angesiedelt sind und noch nie Weidevieh gerissen haben. Also es sich um keine Schadwölfe handelt.