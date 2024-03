Überraschender Besuch: Känguru hoppelt durch Niederösterreich

Heuer ist wohl das Oster-Känguru unterwegs – zumindest in Niederösterreich. Vergangenes Wochenende, am 23. März, stattete ein Känguru einem Landwirt nämlich einen Besuch ab. Diese außergewöhnliche Sichtung wurde auf der Wildkamera in Gösing am Wagram, Bezirk Tulln, aufgenommen.

©Ludwig Guentschl

Rätselraten um Herkunft

Die Frage, woher dieses Känguru stammt, mündet in einem einzigen Rätselraten. In der Gegend des Niederösterreichs soll es einige Personen geben, die Kängurus halten. „Ihnen fehlt aber keines. Ich habe dann aber mit einer Tierschützerin telefoniert und sie sagte mir, es sind angeblich Kängurus aus Tschechien unterwegs“, teilt der Landwirt gegenüber 5 Minuten mit.

Weitere Sichtung gemeldet

Es dürfte aber auch nicht die einzige Känguru-Sichtung der jüngsten Vergangenheit sein: „Vor gut einer Woche wurde eines zwischen Radlbrunn (Hollabrunn) und Neudegg (Tulln) gefilmt. Ich vermute, es ist das gleiche Känguru wie bei mir.“ Das Video liegt der 5 Minuten-Redaktion vor.

Wallaby in Niederösterreich unterwegs

Dass es sich sicher um ein Känguru handelt, das bestätigten die Experten des Tiergartens Schönbrunn auf Anfrage von 5 Minuten. Genauer gesagt soll es ein Wallaby sein. „Wallabys gehören zur Familie der Kängurus – dabei handelt es sich um eher kleine Känguruarten. Wir sind uns ziemlich sicher, dass das Tier ein Bennettkänguru (Notamacropus rufogriseus), auch Rotnackenwallaby genannt, ist“, erklären die Experten aus Wien.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.03.2024 um 16:09 Uhr aktualisiert