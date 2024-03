Grabungsarbeiten: Hier brauchst du Geduld

Veröffentlicht am 27. März 2024, 17:49 / ©5 Minuten

In der Koschatstraße wird die Fahrspur stadtauswärts (von Villacher Ring bis Egger-Lienz-Weg) gänzlich gesperrt. Stadteinwärts wird es eine Einbahnregelung geben. Die Buslinie 20 verkehrt daher dann stadtauswärts über die Sterneckstraße. Die Haltestellen in der Sterneckstraße dienen als Ersatzhaltstelle. Stadteinwärts wird es keine Umleitung geben. Die Informationen werden auch an den Haltestellen angebracht.