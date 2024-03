Daumen geriet in Holzspalter: Rettungshubschrauber rückte aus

Beim Brennholzmachen geriet ein 46-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach am Mittwoch in Pogöriach in einen elektrischen Holzspalter. Dabei zog er sich eine schwere Verletzung an seinem Daumen zu. ´Dennoch konnte er noch selbst die Rettungskette in Gang setzten. Nach der Erstversorgung wurde der Mann mit dem Rettungshubschrauber RK1 ins Klinikum Klagenfurt geflogen.