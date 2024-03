Schwer verletzter Biker nach Bremsmanöver: Lenkerin sah ihn nicht

Veröffentlicht am 27. März 2024, 19:25 / ©pixabay.com

Gegen 15.30 Uhr lenkte der 46-Jährige aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag seinen Motorroller auf der Landesstraße 118 von Mürzhofen kommend in Richtung Bruck an der Mur. Als er durch Sankt Marein im Mürztal fuhr, parkte eine 41-jährige Auto-Lenkerin aus demselben Bezirk ihr Fahrzeug vor einer Trafik aus und bog anschließend in die Landesstraße 118 ein. Dabei übersah sie den herannahenden Motorradlenker, wodurch dieser zum starken Abbremsen genötigt wurde.

46-Jähriger im Krankenhaus

Der Motorradlenker kam ohne Berührung mit dem einbiegenden Fahrzeug zu Sturz. Er musste in das LKH Bruck an der Mur eingeliefert und dort stationär aufgenommen werden, die Pkw-Lenkerin blieb unverletzt.