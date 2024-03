Schlangennachwuchs könnte jeden Tag schlüpfen

Veröffentlicht am 27. März 2024, 19:47 / ©Reptilienzoo Happ

Vorfreude im Hause Happ! Dort könnte der Nachwuchs der Netzpython – der längsten Schlange der Welt – nach einer 60 Tage langen Brutzeit nun jederzeit schlüpfen. „Auch der Taipan hält gerade Hochzeit, also Paarungszeit“, verrät Expertin Helga Happ weiters. Sprösslinge werden auch im Gehege der Königspython erwartet. „Auch sie hat ihre Eier gerade abgelegt“, so Happ und lädt direkt zum Vorbeischauen ein. Der Reptilienzoo hat über die Feiertage täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Am Osterprogramm steht neben dem Berühren einer Schlange übrigens auch das Streicheln und Füttern der Häschen.