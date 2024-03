Könnte es am Gründonnerstag weiß in Österreich werden?

Der Tag beginnt noch mit einigen Restwolken und es kann vor allem in der Osthälfte noch zeitweise zu Regenschauern kommen. Dann aber ziehen die Wolken nach Nordosten ab und es setzt sich die Sonne durch, gleichzeitig treffen im Westen bereits am Vormittag erste Wolken der nächsten Störung ein und am Nachmittag breiten sich auch wieder mehr Schauer aus.

Hier sinkt die Schneefallgrenze unter 700 Meter

Im Süden wird es ganztägig wolkig, hier soll es auch vorwiegen regnen – vor allem am Nachmittag. „Bis zum Abend sinkt die Schneefallgrenze hier auf knapp 1000 Meter, nördlich des Alpenhauptkammes schneit es am Nachmittag vorübergehend stellenweise auf knapp 700 Meter herab. Der Wind frischt zunächst aus südlichen Richtungen lebhaft auf, mit der Front von Westen dreht er am Nachmittag wieder auf West und lebt dabei erneut kurzzeitig auf, bevor er dann vorübergehend nachlässt“, prognostiziert die GeoSphere Austria. Am Nachmittag sollen zwischen 7 und 19 Grad gemessen werden.