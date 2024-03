Der Gründonnerstag bringt bis zu 17 Grad in die Steiermark

In der Früh zeigen sich noch lokale Nebelfelder. Davon abgesehen ist es in der Steiermark von Tagesbeginn an weitgehend trocken. „Bis um die Mittagszeit überwiegt auch der Sonnenschein, allerdings weht verbreitet lebhafter bis kräftiger Wind aus Süd bis Südwest. In weiterer Folge werden die Wolken aus Westen wieder mehr, abends und während der Nacht auf Freitag gehen verbreitet Regenschauer nieder“, so die Prognose der GeoSphere Austria.

Auch Schnee möglich?

In der Obersteiermark schneit es dabei vorübergehend bis auf 900 Meter Seehöhe herab. Es bleibt mild mit Höchstwerten zwischen 12 und 17 Grad.