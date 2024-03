Starkes Erdbeben erschüttert auch Kärnten

Veröffentlicht am 27. März 2024, 22:45 / ©fotolia.com

„Kann es sein, dass heute um 22.20 Uhr ein Erdbeben zu spüren war?“ Mit dieser Frage hat sich beispielsweise ein Villacher an uns gewendet. Auch in Oberamlach und Bad Bleiberg scheint man es gespürt zu haben, haben doch Kärntner auch aus diesen Ortschaften uns geschrieben.

In der Grenzregion zwischen Italien und der Schweiz

Tatsächlich hat es heute gegen 22.20 Uhr gleich zwei Erdbeben in Italien gegeben. Einmal hat es in der Grenzregion zwischen Italien und der Schweiz die Erde gebebt, wie die „GeoSphere Austria“ berichtet. Das Erdbeben hat, ersten Informationen zur Folge, eine Stärke von 4.0 auf der Richterskala gehabt. Es sei allerdings noch (Stand 22.45 Uhr) eine „ungeprüfte automatische Auswertung der GeoSphere Austria“, wie die Experten auf ihrer Website berichten.

Update 22.55 Uhr: Zweites Erdbeben zur selben Zeit war noch stärker

Das zweite Erdbeben, dass sich in etwa zur selben Zeit ereignet hat, war noch stärker. Mit einer Stärke von derzeit ungeprüften 4,8 auf der Richterskala war es deutlich näher an Kärnten und dürfte dementsprechend auch für die Lesermeldungen gesorgt haben. „Das Beben wurde schwach bis deutlich in Kärnten verspürt“, erklärt die „GeoSphere“. Es hat sich im Raum Villa Santina etwa 36 Kilometer südlich von Kötschach-Mauthen ereignet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.03.2024 um 23:00 Uhr aktualisiert