Ab Ostermontag wird die Steiermark in Wien aufgebaut

Veröffentlicht am 28. März 2024, 07:57 / ©STG / Jürgen Hammerschmid

Vier Tage lang, von Donnerstag, 4. April bis Sonntag, 7. April 2024, dreht sich alles um den Steiermark-Urlaub, Aktivitäten von Wandern über Therme bis Rad, Musik, Brauchtum, Handwerk sowie natürlich ums Essen und Trinken von Buschenschankspezialitäten bis zur Almkulinarik – auch live im Rahmen von Kochshows.

Steiermark-Frühlings in Wien

„Vorfreude auf den Urlaub steht im Mittelpunkt des Steiermark-Frühlings in Wien, heuer zum bereits 25. Mal. Dabei werden die steirischen Gastgeberinnen und Gastgeber aus allen elf Erlebnisregionen zeigen, wie vielfältig die Steiermark ist zwischen Dachstein, Graz und Weinland“, sagt Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl. Auch Michael Feiertag, Geschäftsführer Steirische Tourismus und Standortmarketing GmbH freut sich: „Stammgäste wie Neugäste sprechen wir heuer gezielt als Festbesucher wie Steiermark-Urlauber an. Der Kern des Festes, die Kulinarik, ist dabei das verbindende Element – und in aller Munde.“