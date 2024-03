Vorhang auf für junge Talente bei den Althofener Meisterklassen

Veröffentlicht am 28. März 2024, 08:54 / ©LPD Kärnten/Martin Assam

Junge Gesangs- und Musiktalente beim Sprung auf die Bühne zu unterstützen und sie nachhaltig zu vernetzen, ist das Ziel der Althofener Meisterklassen. Das erste Mal wird dabei der Jugendförderpreis „Rising Star“ vergeben, der mit einem Auftritt beim Gustav Mahler Komponierhäuschen im nächsten Jahr verbunden ist. Gestiftet wird der Preis von der Landeshauptstadt Klagenfurt. Stadtrat Franz Petritz (SPÖ) sagt, dass der Landeshauptstadt die Nachwuchsförderung wichtig sei und, dass sie auch Auftrittsmöglichkeiten für junge Menschen schaffen wolle.

Umfangreiches Angebot

Während den 14-tägigen Meisterkursen soll intensiv mit 42 jungen Talenten gearbeitet werden. Angeboten werden die Kurse in Gesang, Violine, Violoncello, Viola, Kontrabass und erstmals Harfe. Sieben Teilnehmende werden laut dem künstlerischen Leiter pro Kurs aufgenommen, in jedem Kurs ist ein Platz für eine Kärntnerin oder einen Kärntner reserviert. Bewerben muss man sich per Video, die Auswahl erfolgt durch die Kursleitungen.

International bekannt

„Die Künstlerinnen und Künstler können durch die Teilnahme international einen Fingerabdruck legen“, so Johannes Fleischmann, der künstlerische Leiter. Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) freut sich auf ein „junges, hochqualitatives Programm“. „Das Festival strahlt aber auch in die internationale Fachwelt hinein“, so Kaiser weiter. Der Althofener Bürgermeister Walter Zemrosser (LFA) betont, dass bereits junge Künstler aus 20 verschiedenen Nationen teilgenommen haben. Die Stadt Althofen stiftet den Publikumspreis, der mit 1.000 Euro dotiert ist. Weiters gibt es den Auer-von-Welsbach-Musik-Preis, der mit 1.000 Euro dotiert ist.

Musikalische Untermalung

Bei der Pressekonferenz zu der Veranstaltung gab es eine beeindruckende musikalische Kostprobe von der Mezzosopranistin Anna Tetruashvili, einer Preisträgerin des Vorjahres. Sie wurde von Sawako Yamada am Klavier begleitet.