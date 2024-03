Partnerschaft: Klagenfurt kooperiert mit Gorizia und Nova Gorica

Die Klagenfurter Partnerstädte Gorizia (Italien) und Nova Gorica (Slowenien) sind 2025 die ersten grenzüberschreitenden Kulturhauptstädte Europas. Die Vorbereitungen für das große Kulturjahr 2025 laufen in Gorizia und Nova Gorica auf Hochtouren. Die für „Kulturhauptstadt 2025“ zuständige Stadträtin aus Gorizia, Patrizia Artico und Partnerschaftsreferent Stadtrat Luca Cagliari besuchten vorgestern, Dienstag, die Landeshauptstadt Klagenfurt um über Bewerbungsmöglichkeiten und gemeinsame Aktivitäten in diesem Zusammenhang zu sprechen.

Unterstützung zugesichert

Bürgermeister Christian Scheider und Vizebürgermeister Alexander Kastner sicherten Unterstützung seitens der Stadt Klagenfurt zu. Schon in wenigen Wochen wird ein Treffen mit Vertretern aller relevanten Institutionen (Kultur, Tourismus, Politik, Wirtschaft etc.) stattfinden, um konkrete Möglichkeiten und Abläufe zu definieren. „Es ist uns wichtig, unsere Partnerstädte in die Aktivitäten rund um das Projekt‚ Europäische Kulturhauptstadt 2025 einzubeziehen“, so Patrizia Artico.

Interesse an Vernetzung

Beim Gespräch waren auch Klagenfurts Kulturabteilungsleiter Alexander Gerdanovits und der künstlerische Leiter des „Klagenfurt Festivals“, Bernd Liepold Mosser sowie Tourismus-Geschäftsführer Helmuth Micheler dabei. Klagenfurt ist selbstverständlich interessiert, sich mit den Kulturhauptstadt-Verantwortlichen zu vernetzen. „Die gute Zusammenarbeit zwischen Partnerstädten ist mir ein großes Anliegen. Von gemeinsamen Aktivitäten, gelebten Verbindungen und gegenseitiger Unterstützung können wir alle nur profitieren“, sagt Bürgermeister Christian Scheider.

Fest in Gorizia Anfang Juni

Das städtepartnerschaftliches Fest unter dem Motto „Klagenfurt grüßt die Kulturhauptstadt 2025“ findet Anfang Juni in Gorizia statt. Eine kulturelle Abordnung mit Kapelle, Volkstanzgruppe und Fahnenschwingern wird auf dem Hauptplatz in Gorizia auftreten. Ebenfalls wird eine Busfahrt für Klagenfurterinnen und Klagenfurter organisiert, die an diesem Tag in die Partnerstadt fahren und gemeinsam mit den Italienern einen freundschaftlichen Tag zelebrieren. Stadträtin Patrizia Artico sicherte ihrerseits einen offiziellen Empfang in Gorizia zu.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.03.2024 um 09:35 Uhr aktualisiert