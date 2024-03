Heftiger Unfall auf A10: Lkw-Lenker überlebte es nicht

Dramatische Szenen am Morgen: Am heutigen Donnerstag, den 28. März 2024 kam es zu einem Verkehrsunfall auf der A10 bei Villach Langauen. Ein Lkw, der in Fahrtrichtung Salzburg unterwegs war, kam auf Höhe der Draubrücke (Anschluss Villach-West) rechts von der Fahrbahn ab und stürzte anschließend 30 Meter in die Tiefe. Das Fahrzeug ging in Flammen auf. Die Person, welche sich im Kranwagen befand, wurde laut ersten Informationen schwer verletzt, wie Lisa Sandrieser, Sprecherin der Polizei auf Anfrage von 5 Minuten bestätigte. Näheres dazu hier.

Fahrer verstorben

Nun herrscht traurige Gewissheit. Der Lenker des Fahrzeuges hat nicht überlebt. Er erlag seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei nun auf Anfrage von 5 Minuten bestätigt. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen 55-jährigen Mann aus Klagenfurt.

