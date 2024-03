Zwei Brände in einer Nacht: Junger Brandstifter (19) gefasst

Bereits in der Nacht auf den 19. März 2024 gerieten aus vorerst unbekannter Ursache rund 50 Strohballen auf einem Feld im weststeirischen Groß St. Florian in Brand. Nur kurze Zeit später kam es im rund elf Kilometer entfernten Deutschlandsberg zu einem weiteren Brand. Dabei ging gegen 2 Uhr ein großes Carport eines Mehrparteienhauses in der Glashüttenstraße in Feuer auf. Mehr als 30 Einsatzkräfte der Feuerwehren Deutschlandsberg und Hollenegg standen damals für die Löscharbeiten im Einsatz. Das Carport geriet jedoch in Vollbrand und brannte samt den insgesamt sechs darin befindlichen Fahrzeugen und diverse Geräten zur Gänze nieder. Der Schaden belief sich auf mehrere hunderttausend Euro.

Intensive Ermittlungen

Seither ermittelt die Polizei im Bezirk Deutschlandsberg hinsichtlich der Ursachen der beiden Brände. Dabei wurde bei der Begutachtung des Strohballenbrandes bald klar, dass das Feuer offenbar mutwillig gelegt worden war. Ein im Rahmen einer Aussage erlangter Hinweis führte Polizisten der Polizeiinspektion Groß St. Florian schließlich zu einem 19-jährigen Weststeirer. Er steht im Verdacht, beide Brände gelegt zu haben. Bei seiner mehrstündigen Einvernahme zeigte sich der junge Mann mittlerweile geständig. Ein konkretes Motiv konnte er nicht nennen. Dieses dürfte wohl in seiner Langeweile zu finden sein. Die Staatsanwaltschaft Graz stellte bislang keinen Haftantrag. Die Ermittlungen hinsichtlich weitere möglicher Tatbeteiligten laufen unterdessen weiter.

Zahlreiche weitere Straftaten

Insgesamt stehen aktuell knapp 20 Straftaten im Raum. Auch hinsichtlich der Klärung dieser dauern die Ermittlungen noch an. So steht der 19-Jährige unter anderem im Verdacht, mehrere Gebäude und Fahrzeuge in der Region teils schwer beschädigt zu haben. Zudem soll er einen Diebstahl in einem Hofladen in Graz-Umgebung begangen haben. Auch Kennzeichen-Diebstähle werden dem 19-Jährigen zur Last gelegt. Dabei soll er diese an anderen Fahrzeugen montiert und damit erhebliche Geschwindigkeitsübertretungen begangen haben. Gefährlich dürfte es vor allem im Bereich der GKB-Strecke nahe Groß St. Florian geworden sein. Hier soll der 19-Jährige die Gleise knapp vor einem herannahenden Zug überquert haben.

Zeugenaufruf: Steine auf Pkw geworfen

Mehrere Verdachtsmomente hinsichtlich der Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer bestehen auch, nachdem der 19-Jährige Steine aus einem fahrenden Fahrzeug auf entgegenkommende Pkw geworfen haben soll. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei noch nach Geschädigten bzw. Zeugen. Konkret soll es in der Nacht von 11. auf 12. März 2024 im Bereich der L601 zwischen Wettmannstätten und Preding zu derartigen Vorfällen gekommen sein. Dabei soll auch ein Pkw der Marke VW (vermutlich Tiguan) getroffen worden sein. Eine diesbezügliche Anzeige liegt bislang nicht vor. Hinweise an: Polizeiinspektion Gr. St. Florian, 059133/6103