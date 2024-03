Tag der offenen Tür an Grazer Universitäten

Das Schuljahr ist auf der Zielgeraden, die Maturaprüfungen stehen an und damit für viele Schüler*innen auch die Frage, welches Studium sie aufnehmen wollen. Informationen und Beratung dazu bieten Universität Graz, TU Graz und Kunstuni Graz am gemeinsamen Tag der offenen Tür am 4. April 2024. Zwischen 9 und 16 Uhr erwarten die Besucher Campus-Touren, Info-Sessions, Führungen durch Forschungslabore und persönliche Beratung zu den insgesamt über 300 Studiengängen an den drei Grazer Universitäten. Eltern und Lehrende sind ebenso herzlich willkommen. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Zwischen den drei Universitäten pendeln kostenlose Shuttle-Busse.

Das erwartet dich an den Grazer Unis

An der Kunstuniversität Graz widmet sich ein Vortrag nach der Begrüßung im Florentinersaal des Palais Meran ab 10:15 Uhr dem Thema „Studieren an der Kunstuniversität Graz“. Interessierte finden zwischen 11:45 und 16:00 Uhr im und vor dem Kleinen Saal im Palais Meran Ansprechpartner*innen für individuelle Beratungsgespräche. Info-Touren zum Institut Bühnengestaltung mit seinen Werkstätten in der Reiterkaserne, zum Institut Schauspiel sowie zum Institut für Jazzforschung am KUG-Campus geben Einblicke in den Studienalltag. Musikalische Kostproben Studierender kommen ab 11 Uhr von der ÖH-KUG und lassen die Vielfalt der KUG erklingen. Auch ein Schnuppern in die Lehrveranstaltung „Barocktrompete“ sowie ein Workshop unter dem Motto „Musiktherapie erleben“ stehen auf dem Programm. Erstmals wird in einer Info-Session um 14:30 Uhr in der Reiterkaserne auch das neue KUG-Masterangebot „Musik- und Theatervermittlung“ präsentiert. Das Team des Welcome Centers bietet außerdem Führungen durch das architektonisch eindrucksvolle Kunstuni-Gelände an.

TU Graz

An der TU Graz starten um 10:20 Uhr und um 11:20 Uhr Info-Sessions zu den Inhalten, Schwerpunkten und Berufsaussichten der einzelnen Studiengänge. Infotouren führen um 12:30 Uhr und um 14:15 Uhr an die fachspezifischen Institute – dorthin, wo Forschung und Lehre stattfinden. Am Campus Inffeldgasse beantworten Studierende von 9 bis 16 Uhr Fragen zu verschiedenen Studienfächern und ihrem studentischen Alltag. An den Ständen des Studienservice und der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an der TU Graz (HTU) können sich Interessierte über Organisatorisches rund ums Studium, Finanzierungsmöglichkeiten und Auslandsaufenthalte erkundigen. „GESTU-Graz“ und die Servicestelle Barrierefrei Studieren informieren über Unterstützungsangebote für Studierende mit Behinderungen, und die Initiative „FIT – Frauen in der Technik“ erläutert, wie die TU Graz Frauen bei ihrer Karriereplanung fördert.

Universität Graz

An der Universität Graz findet das Programm an diesem Tag rund um die Universitätsbibliothek statt: Zwischen 9 und 16 Uhr geben Studierende und Lehrende Auskunft zu Inhalten von Studienfächern und Mitarbeitende der Servicestellen beantworten Fragen zu Aufnahmeverfahren, Stipendien und weiteren Unterstützungsangeboten. Workshops, Vorträge und Führungen starten ab 9:50 Uhr. Die Auswahl ist groß – insgesamt werden über 90 Informationsveranstaltungen angeboten. Studieninteressierte können beispielsweise den Botanischen Garten in der Schubertstraße besuchen, eine römische Rüstung anprobieren oder an einem Soziallabor teilnehmen. Die Themen und genauen Zeiten finden sich im Online-Programm. Um 10 Uhr startet im Seminarraum 15.13 eine Infoveranstaltung für Bildungsberaterinnen und Lehrpersonen. Die Aula steht während des gesamten Tages allen Besucherinnen offen, um im schönsten Raum der Universität eine Pause einzulegen.