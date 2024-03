Lebensfroh wie eh und je: Maria Kaufmann feiert 103. Geburtstag

Mittwochnachmittag fand die Feier zum Anlass des 103. Wiegenfestes von Maria Kaufmann statt. In gemütlicher Atmosphäre wurde in ihrer Wohnung angestoßen. Maria blickt auf ein ereignisreiches, jedoch nicht immer einfaches Leben zurück. Mit nur neun Jahren war sie Vollwaise. Mit 16 Jahren ist sie allein von Klagenfurt nach Berlin gereist, um dort als Kindermädchen zu arbeiten.

Eine Frau, die anpackt

Nach ein paar Jahren kehrte Maria in ihre Heimat zurück. Ihre weiteren Arbeitsstellen reichten vom Kellnern, übers Mitarbeiten am Bau, bis hin zur Reinigungsdame. „Sie war stets eine Frau, die gerne anpackt und sich für keine Arbeit zu schade war“, erzählt ihre Nichte Ilse Speiser.

„Wie schon in den letzten Jahren, war ich auch heuer wieder bei Maria Kaufmann, um ihr persönlich zum Ehrentag zu gratulieren. Es bereitet mir jedes Mal Freude, mich mit ihr zu unterhalten. Ich wünsche ihr alles erdenklich Liebe und Gute“, so Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten).

Immer unterwegs

Maria Kaufmann liebt gutes Essen, ist sehr kommunikativ und achtet auf ihr Äußeres. Sie freut sich immer über Besuch, um sich zu unterhalten und mit anderen zu interagieren. 30 Jahre lang war sie die ganze Woche, ausgenommen sonntags, in der Stadt unterwegs und hat ihre Zeit gerne am Benediktinermarkt verbracht, um ihr soziales Netzwerk zu pflegen. Christian Scheider und Dompfarrer Peter Allmaier ließen es sich nicht nehmen und gratulierten ihr bei Kaffee und Kuchen persönlich zum Geburtstag.