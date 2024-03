Wetterwarnung: Böen bis zu 70 km/h im Anmarsch auf Kärnten

Aktuell ist eine föhnige Südwestströmung im Anmarsch auf Kärnten. Diese könnte zu stürmischen Verhältnissen führen. Wo aber genau? „Besonders betroffen ist der Bereich der Karawankentäler. Dort werden Windböen zwischen 60 und 70 km/h erwartet“, informiert der Experte der GeoSphere Austria auf Anfrage von 5 Minuten.

Auch in Klagenfurt?

Aber auch im Klagenfurter Becken merkt man bereits, dass der Wind auffrischt“, so der Spezialist. In der Kärntner Landeshauptstadt soll es heute zwar sehr windig werden, „wir rechnen jedoch mit keinen gefährlichen Überschreitungen“, heißt es. Ganz auszuschließend ist es jedoch nicht, dass es auch in Klagenfurt stürmisch werden könnte.

Stürmisch wird es in Unterkärnten

Im Fokus der Wetterwarnung stehen die Täler in Unterkärnten, sie „sind klassische Föhnregionen“, so der Experte. Wann aber ist mit stürmischen Verhältnissen zu rechnen? Ab Mittag zieht die Störungszone von Südwesten nach Kärnten und breitet sich in den Nachmittagsstunden über ganz Kärnten aus. Auch Regen bringt der heutige Gründonnerstag. Stellenweise auch Blitz und Donner. „Es handelt sich dabei jedoch um kurze Gewitter, die in der Nacht wieder abklingen“, so der Wetterspezialist.