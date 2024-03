Ausgezeichnet! Für die Raiffeisenbank Eberndorf steht Gesundheit im Fokus

Anita Kosic und Karl Schnögl konnten für die Raiffeisenbank Eberndorf bereits zum 6. Mal in Folge das BGF-Gütesiegel entgegennehmen.

Anita Kosic und Karl Schnögl konnten für die Raiffeisenbank Eberndorf bereits zum 6. Mal in Folge das BGF-Gütesiegel entgegennehmen.

Veröffentlicht am 28. März 2024, 11:05 / ©OEGK/Zangerle

Gesunde Mitarbeiter sind ein wesentlicher Baustein für erfolgreiche Unternehmen. Die „Betriebliche Gesundheitsförderung“ setzt es sich zum Ziel, Krankheiten am Arbeitsplatz vorzubeugen und Gesundheit und Wohlbefinden der Mitarbeitenden nachhaltig zu verbessern.

Gesundheit der Mitarbeiter an erster Stelle

Am 21. März 2023 hat die feierliche Verleihung des BGF-Gütesiegels im Konzerthaus Klagenfurt stattgefunden. Insgesamt wurden 26 Kärntner Unternehmen für ein erfolgreich abgeschlossenes BGF- Projekt beziehungsweise für die erfolgreiche Implementierung von Betrieblicher Gesundheitsförderung in den Regelbetrieb ausgezeichnet. Die Raiffeisenbank Eberndorf hat das Gütesiegel bereits zum 6. Mal in Folge verliehen bekommen.

©OEGK/Zangerle Matthias Krenn, Karl Schnögl, Anita Kosic und Ina Rossmann-Freisling bei der Verleihung in Klagenfurt.

Gesundheit geht vor

„Die Gesundheit unserer Mitarbeiter liegen uns sehr am Herzen“, sagt Karl Schnögl, Geschäftsleiter der Raiffeisenbank Eberndorf. „Um das gewährleisten zu können, sind wir stets bemüht, Maßnahmen zu setzen und Angebote zu kreieren, die genau auf dieses Wohlbefinden abzielen“, ergänzt Anita Kosic, Leiterin der Abteilung Marketing & Nachhaltige Entwicklung. „Wir sind stolz, dass wir für unsere Bemühungen seit Jahren ausgezeichnet werden. Besonders stolz sind wir aber auf unsere Mitarbeiter und möchten uns bei ihnen für ihr Engagement bedanken. Ein Dank gilt auch unserem Betriebsrat für die nachhaltige Planung und Umsetzung in diesem Bereich“, unterstreicht Schnögl abschließend.