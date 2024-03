Europaweite Fahndung: Beute um 112.000 Euro gestohlen

Veröffentlicht am 28. März 2024, 11:07 / ©BMI / Alexander TUMA

Alle vier beschuldigten Moldawen, im Alter zwischen 25 und 28 Jahren, konnten ausgeforscht werden. Ein 26-Jähriger wurde am Dienstag, dem 26. März, von ungarischen Polizeibehörden festgenommen. Das gelang durch einen europäischen Haftbefehl, ausgestellt durch die Staatsanwaltschaft Korneuburg. Am nächsten Tag wurde der Täter dann nach Österreich ausgeliefert. Der Beschuldigte verweigerte seine Aussage und wurde in die dortige Justizanstalt eingeliefert. Nach den drei weiteren Beschuldigten wird weiterhin mittels Europäischen Haftbefehls gesucht.