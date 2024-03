Ab 2. April startet das steirische Rund-um-die-Uhr-Hilfetelefon

Es dient als anonyme und kostenfreie Erstanlaufstelle bei Fragen zum Thema Gewalt in Beziehungen bzw. Beziehungskrisen, die sich im Vorfeld von Gewalt abspielen und wird Betroffene schnell an Beratungsangebote weitervermitteln. Die Rufnummer ist an 365 Tagen im Jahr 24 Stunden täglich telefonisch und via Chat erreichbar.

Kostenlose Krisenhelpline ab 2. April

Ab Dienstag, dem 2. April, ist das steirische Hilfetelefon rund um das Thema Beziehungsgewalt unter der Nummer 0800 20 44 22 und via Chat freigeschalten. Diese Krisenhelpline ist für Anrufende kostenlos, anonym und vertraulich. Ziel ist eine rasche Ernstinformation der Anrufenden – und bei Bedarf die unverzügliche Weitervermittlung zu einer der zahlreichen steirischen Beratungs- und Betreuungseinrichtungen. Mit dem Hilfetelefon, das vom Frauenhaus Steiermark betrieben wird, erweitert die Steiermark ihr Gewaltschutzangebot mit einem Hilfetelefon für alle Fälle – auch als Antwort auf die zahlreichen Gewalttaten an Frauen im vergangenen Jahr in der Steiermark.