Wiedereröffnung: Tchibo erstrahlt in neuem Glanz in der Herrengasse

Seit 28 Jahren ist Tchibo ein fester Bestandteil der Grazer Herrengasse und prägt mit seinem neobarocken Gebäude das Straßenbild. Am heutigen Donnerstag, dem 28. März 2024, öffnet der modernisierte Tchibo Flagship Store auf insgesamt 190 Quadratmetern seine Türen und präsentiert sich im industriellen Look mit dunklem Boden, offenen Wandregalen, viel natürlichem Holz und einem großzügigen Sitzbereich mit Kaffee-Bar. Zur Eröffnung bietet Tchibo exklusive Angebote für PrivatCard Kunden, darunter Rabatte von bis zu 25 Prozent auf ausgewählte Produkte.

Neu gestalteter Tchibo Store lädt zum Entdecken ein

Im neu gestalteten Tchibo Flagship Store können Kunden die Vielfalt des Kaffees erleben und sich von Kaffeeprofis beraten lassen. Besonders hervorzuheben ist die Möglichkeit, verpackungsfrei einzukaufen und den Kaffee vor Ort frisch zu mahlen. Neben Kaffee bietet Tchibo auch wöchentlich wechselnde Produkte aus verschiedenen Bereichen an. „Für uns ist es besonders wichtig, an dieser Adresse wiederzueröffnen – im Herzen der Altstadt, die zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt wurde, findet die österreichische Kaffeekultur in der modernen Tchibo Genusswelt den perfekten Rahmen.“, betont Geschäftsführer Paul Unterluggauer.

