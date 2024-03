Abzocke bei Reinigung! AK Steiermark warnt jetzt vor diesem Mann

Die Vorgehensweise des Mannes ist stets dieselbe: Er überzeugt Konsumenten davon, dass es sich bei ihren in der Regel wertlosen Teppichen um hochwertige Erzeugnisse handelt, und bietet ihnen dann eine Reinigung an. Nehmen die Kunden das Angebot an, wird ihnen später nicht nur die Reinigung in Rechnung gestellt, sondern auch massiv überteuerte Ausbesserungsarbeiten am „wertvollen“ Teppich. In einem Fall wurde etwa ein billiger maschinengewebter Teppich von dem Mann als Stück bezeichnet, das angeblich 6.500 Euro wert sein soll – entsprechend hoch fiel schlussendlich die Rechnung für den überraschten Besitzer aus. Auch mit vermeintlich günstigen Außenflächenreinigungen, die sich im Nachhinein als überaus kostspielig erwiesen, versucht der Mann, Kunden zu ködern.

Kostenvoranschlag verlangen

Bettina Schrittwieser, Leiterin des AK-Konsumentenschutzes, berichtet von einigen Fällen aus verschiedenen steirischen Regionen, in denen sich Konsumenten bereits hilfesuchend an die AK gewandt haben, weil sie völlig überteuerte Preise für Arbeiten des Mannes zahlen sollten. Schrittwieser rät: „Wenn z.B. ein Teppich gereinigt werden soll, sollte man sich in einem Fachgeschäft erkundigen und nicht auf Flugblätter oder gar unverlangte Hausbesuche reagieren.“ Zudem sollten Konsumenten immer einen Kostenvoranschlag verlangen, damit ein Preisvergleich zwischen verschiedenen Anbietern möglich ist. Schrittwieser: „Unterschreiben Sie nichts sofort. Besonders, wenn es um hohe Summen geht, muss Zeit sein, ein Angebot unter die Lupe zu nehmen.“