Glück im Spiel: Kärntner gewinnt 34.000 Euro

Nichts Neues brachte die Mittwochsziehung bei Lotto und beim Joker. Das bedeutet, in der nächsten Runde wartet noch mehr Geld auf die Spielteilnehmer. Da es also keinen Tipp mit den „sechs Richtigen“ gegeben hat, geht es am Sonntag beim Sechser um einen Doppeljackpot und damit um rund 2,3 Millionen Euro. Beim Joker warten 800.000 Euro auf einen glücklichen Gewinner.

Drei Gewinner

Beim Fünfer mit Zusatzzahl waren drei Spielteilnehmer:innen erfolgreich, und sie erhalten jeweils rund 34.000 Euro. Je ein Gewinn wurde per Normalschein in Kärnten und in Niederösterreich erzielt, der dritte Gewinn entsprang einem Quicktipp aus Oberösterreich.

LottoPlus

Auch bei LottoPlus ist ein Sechser ausgeblieben. Wie gewohnt wurde die Gewinnsumme wieder auf die Fünfer aufgeteilt. Somit gibt es hier 39 Spielteilnehmer, die jeweils mehr als 7.200 Euro erhalten. Bei der nächsten Ziehung werden für den LottoPlus Sechser rund 250.000 Euro erwartet.

Joker

Beim Joker war es am Mittwoch die dritte Ziehung in Folge, nach der es keinen Joker Gewinn im ersten Rang gab. Damit steht hier am Wochenende ein Dreifachjackpot auf dem Spiel, und dabei wird es voraussichtlich um rund 800.000 Euro gehen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.03.2024 um 12:45 Uhr aktualisiert