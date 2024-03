Diese Ostergeschenke kaufen die Österreicher am liebsten

Veröffentlicht am 28. März 2024, 12:53 / ©Pixabay/165106

Ostern steht vor der Tür und die Osterneste sollen gut gefüllt sein. Wo Geschenke gekauft werden und in welchen Bundesländern die Menschen am spendabelsten sind, hat der Handelsverband gemeinsam mit dem Marktforschungsinstitut Mindtake Research erhoben.

So spendabel sind die Österreicher

„Mit einem Umsatz von rund 250 Millionen Euro ist Ostern nach Weihnachten das zweitwichtigste Fest für den stationären Handel“, so Rainer Will, Geschäftsführer des unabhängigen und überparteilichen Handelsverbandes. Heuer geben die Österreicher rund 145 Euro für Ostern aus, davon 89 Euro für Geschenke, Schokohasen und Dekoration sowie 50 Euro für das Festessen. Das ist insgesamt um gut 10 Prozent weniger als im Vorjahr und zeigt, dass weiter gespart wird.

Die Top 5 Ostergeschenke: Schokohasen/Süßigkeiten (50 %)

Gefärbte Eier (40 %)

Spielwaren (23 %)

Blumen (19 %)

Gutscheine (15 %)

„2023 waren die Osterumsätze mit 280 Millionen Euro noch um gut 10 % höher. Laut unserem jüngsten Konsumbarometer müssen sich weiterhin zwei Drittel der Österreicher finanziell einschränken. Jeder Fünfte verschenkt zu Ostern gar nichts – das hat aber natürlich oftmals auch religiöse Gründe“ , meint Will.

Die Bundesländer im Vergleich

Am spendabelsten zu Ostern sind die Tiroler, Vorarlberger, Kärntner und Steirer, gleichauf mit den südlichen Bundesländern Steiermark und Kärnten. In beiden Regionen liegen die durchschnittlichen Pro-Kopf-Ausgaben bei 164 Euro. Oberösterreich und Salzburg (149 Euro) sowie Niederösterreich und Burgenland (137 Euro) liegen im Mittelfeld. Schlusslicht ist erneut die Bundeshauptstadt Wien mit nur 116 Euro pro Kopf.

Pro-Kopf-Ausgaben je Bundesland Steiermark/Kärnten (164 Euro)

Tirol/Vorarlberg (164 Euro)

Oberösterreich/Salzburg (149 Euro)

Niederösterreich/Burgenland (137 Euro)

Wien (116 Euro)

Wo und wie wird gekauft?

50% der Österreicher kaufen für Ostern im Supermarkt ein. Jeder Dritte shoppt für Ostern im Shoppingcenter und jeder vierte in Geschäften in Einkaufsstraßen. Etwas weniger decken sich im Internet bei ausländischen (21 %) oder inländischen (10 %) Webshops ein. Beliebt sind auch Märkte (18 %) oder spezielle Ostermärkte (15 %). Wie wichtig den Österreichern der Kauf von frischen Nahrungsmittel am Karfreitag ist, zeigt, dass er für den Lebensmittelhandel bei den Umsätzen der zweitstärkste Tag des Jahres ist.